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الوطن

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح في كرداسة

منذ 7 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح في كرداسة

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 عاطلين، لاتهامهم باغتصاب فتاة تحت تهديد الأسلحة، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق.

كان ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم باغتصاب فتاة بعد الاعتداء على شاب، ترتبط به عاطفيا بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من جليسة أطفال بمدينة 6 أكتوبر 25 عاما، وأفادت التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، في في أثناء عودتها من عملها اختطفها 3 أشخاص بعد تهديدها بالسلاح، وتناوبوا على اغتصابها.

وتبين أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بمهندس ديكور، وفي أثناء وجودها بصحبته في سيارته ببولاق الدكرور، هاجمهما 3 أشخاص واعتدوا على حبيبها بالضرب وأحدثوا تلفيات بسيارته، ثم اختطفوها لمنطقة زراعية واعتدوا عليها جنسيا، وفروا هاربين، وضبط المتهمون واعترفوا بارتكاب الواقعة.

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