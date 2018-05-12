برلماني يطالب بسرعة صدور قانون "جرائم الإنترنت": لحماية الحياة الخاصة

طالب النائب محمد العقاد، بسرعة إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لتوفير الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها.

وأكد العقاد، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يواجه الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو تعطيلها بأي صورة، كما سيقضي على ظاهرة النصب عبر "الإنترنت".

وقال عضو مجلس النواب، إن "الفترة الأخيرة ومع انتشار وسائل التكنولوجيا أصبحت من أهم الركائز التي يتم الاعتماد عليها في عمليات البيع والشراء، ومع ميكنة الخدمات يتطلب هذا الأمر سرعة خروج القانون للنور، محذرا من النصب على المواطنين عبر إيهامهم بفوزهم في المسابقات كحيلة لسرقة الأرقام السرية الخاصة بهم، سواء في الحسابات أو البطاقات الذكية الخاصة بهم".