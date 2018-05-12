مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" عن حلايب.. وشكري يلغي حوارا مع القناة

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تواصلت صباح اليوم، مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد من الاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض.

جاء ذلك ردًا على الاستفسار عن موقف مصر من استطلاع الرأي الذي أجرته قناة "روسيا اليوم"، على موقعها الإلكتروني، أمس، بشأن حلايب.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، في بيان منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك"، عن أن الوزير سامح شكري قرر إلغاء حوار كان مقررًا إجراؤه مع قناة "روسيا اليوم"، صباح اليوم، بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا "صيغة 2+2)" في موسكو، الإثنين المقبل، على خلفية الاستطلاع المشار إليه.