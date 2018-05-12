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الوطن

إيفانكا ترامب وزوجها على رأس الحاضرين لحفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
إيفانكا ترامب وزوجها على رأس الحاضرين لحفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر

أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة 11 مايو، رسميا عن موعد افتتاح سفارتها في القدس.

وأشارت الخارجية، في بيان رسمي، إلى أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس سيكون يوم 14 مايو الجاري، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الخارجية في بيانها: "فخورون بافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يوم 14 مايو". 

وأعلنت كذلك الخارجية عن قائمة الحاضرين إلى حفل افتتاح السفارة، والذين سيكون على رأسهم سفير أمريكا في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى وفد من واشنطن يترأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

كما سيشهد الافتتاح أيضا اجتماعا للوفد الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويتزامن يوم 14 مايو، مع ذكرى يوم "النكبة" الـ70، والذي تعتبره تل أبيب ذكرى قيامها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتباره القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسط انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية عديدة، كما أعلن أيضا أنه قد يزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية فيها، ولكن نفى البيت الأبيض ذلك في وقت لاحق.

 

 

 

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