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الوطن

الدويك يتقدم ببيان عاجل لرفع المعاشات والأجور: "محرجين من الشعب"

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد حامد
الدويك يتقدم ببيان عاجل لرفع المعاشات والأجور: "محرجين من الشعب"

مجلس النواب

تقدم النائب اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وهشام عرفات وزير النقل، حول زيادة أسعار تذاكر المترو.

وقال الدويك في البيان، إن "الحكومة تتعمد إتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين، دون تمهيد مُسبق أو الرجوع للبرلمان، وهو ما يضعنا نحن كنواب عن الشعب في حرج شديد مع أبناء دوائرنا".

وأضاف: "قرار زيادة أسعار تذاكر المترو جاء في توقيت خاطئ، فكلها أيام ويستقبل المواطنون شهر رمضان الذي تكثر فيه احتياجاتهم المعيشية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين من أبناء الطبقة المتوسطة، ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة".

وتابع: "أصبح زيادة أجور ومرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات أمرا ضروريا ولا غنى عنه، ولا بد من التحرك العاجل في هذا الاتجاه حتى ننتهي من تحقيقه، حتى لا يتحمل المواطنون أكثر من طاقتهم".

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