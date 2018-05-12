ميناء دمياط: مغادرة 87 سيارة نقل محملة بـ4130 طن قمح

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إنه استقبل خلال 24 ساعة مضت 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بإجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، إضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز، في بيان اليوم: كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ2731 طن قمح، في حين غادر 87 سيارة نقل محملة بـ4130 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169664 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23875 طنا، وشملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و6155 طن فوسفات.