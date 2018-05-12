القصبي عن استطلاع "روسيا اليوم": "يخالف القوانين الدولية والأعراف"

استنكر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، نشر موقع "روسيا اليوم" لاستطلاع رأي، حول تبعية مثلث حلايب لمصر أو للسودان.

ورفض القصبي، هذا التصرف الذي يتدخل بشكل واضح في شؤون مصر الداخلية، موضحا أنه "تصرف غير مقبول ويخالف القوانين الدولية والأعراف".

وأكد القصبي، أن "سيادة مصر ثابتة وراسخة، وأن العلاقات الدولية لا تقوم إلا على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء استفز جموع المصريين، و"مطالبين بالاعتذار عما بدر من هذا الموقع نتيجة تصرفاته غير المسؤولة".