تسجيل الدخول

الوطن

القصبي عن استطلاع "روسيا اليوم": "يخالف القوانين الدولية والأعراف"

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد طارق
القصبي عن استطلاع "روسيا اليوم": "يخالف القوانين الدولية والأعراف"

أرشيفية

استنكر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، نشر موقع "روسيا اليوم" لاستطلاع رأي، حول تبعية مثلث حلايب لمصر أو للسودان.

ورفض القصبي، هذا التصرف الذي يتدخل بشكل واضح في شؤون مصر الداخلية، موضحا أنه "تصرف غير مقبول ويخالف القوانين الدولية والأعراف".

وأكد القصبي، أن "سيادة مصر ثابتة وراسخة، وأن العلاقات الدولية لا تقوم إلا على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء استفز جموع المصريين، و"مطالبين بالاعتذار عما بدر من هذا الموقع نتيجة تصرفاته غير المسؤولة".

أخبار متعلقة

"القصبي": علاقاتنا الدولية قائمة على الاحترام المتبادل ونرفض التدخل

"القصبي": علاقاتنا الدولية قائمة على الاحترام المتبادل ونرفض التدخل
ندوة عن الاحترام المتبادل بمدرسة الحديثة للبنات في المنيا

ندوة عن الاحترام المتبادل بمدرسة الحديثة للبنات في المنيا
سامي يوسف: هناك عيش مشترك مبني على الاحترام المتبادل في أوروبا الشرقية

سامي يوسف: هناك عيش مشترك مبني على الاحترام المتبادل في أوروبا الشرقية
نادي القضاة يجدد اعتذاره للصحفيين.. ويؤكد على الاحترام المتبادل

نادي القضاة يجدد اعتذاره للصحفيين.. ويؤكد على الاحترام المتبادل

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

طاهر: نستهدف التوسع في معارض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

طاهر: نستهدف التوسع في معارض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

ضبط 13 قضية تموينية متنوعة بالبحيرة

ضبط 13 قضية تموينية متنوعة بالبحيرة

ضبط "أبو هيبة" في شبرا الخيمة وبحوزته 100 جرام هيروين

ضبط "أبو هيبة" في شبرا الخيمة وبحوزته 100 جرام هيروين

طائرات أمريكية تعترض قاذفتين روسيتين قبالة ساحل الأسكا

طائرات أمريكية تعترض قاذفتين روسيتين قبالة ساحل الأسكا

بارزاني يدلي بصوته بانتخابات العراق البرلمانية ويؤكد أهميتها لكردستان

بارزاني يدلي بصوته بانتخابات العراق البرلمانية ويؤكد أهميتها لكردستان

اختيارات الوطن

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

هل ستنجح سياسات الثمانينيات لمهاتير محمد في عام 2018؟

الأكثر قراءة

عاجل