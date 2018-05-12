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الوطن

إصابة عامل في انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل بقنا

منذ 25 دقيقة
كتب: رجب آدم
إصابة عامل في انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل بقنا

حريق

أصيب مواطن بقرية القلعة بمركز قفط، جنوب قنا، إثر سقوط جسم صلب عليه في أثناء مشاركته عمليات الإطفاء النيران، التي اندلعت في منزل مكون من طابقين بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة عبدالله محمود مبارك (55 عاما – عامل) بعد سقوط جسم صلب على رأسه، في أثناء مشاركته عمليات إطفاء نيران اندلعت في منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز وسقوط جسم صلب على رأسه.

وانتقلت قوات الدفاع المدني والحريق برئاسة العميد سامح نسيم، إلى مكان الواقعة، وتم إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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