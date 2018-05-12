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الوطن

"تموين الغربية" تدشن 15 معرضا لـ"أهلا رمضان" وتنفي نقص "الأرز"

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
"تموين الغربية" تدشن 15 معرضا لـ"أهلا رمضان" وتنفي نقص "الأرز"

صورة أرشيفية

دشنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم السبت، 15 معرض وسوق تحت عنوان "أهلا رمضان " بالتنسيق مع مديريات الزراعة ومشروع الأمن الغذائي على مستوي قرى ومراكز "طنطا، المحلة، زفتي، كفر الزيات، بسيون، السنطة، قطور، وسمنود" .

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي، إن المديرية تشرف على ضخ ما يزيد عن 5 طن من الأرز يوميا، حيث حددت أسعار الكيلو الواحد ما بين "6.75 إلى 8.5" جنيها للكيلو الواحد للجمهور حسب التسعيرة التي حددتها الوزارة على مستوي كافة المنافذ الاستهلاكية والجمعيات التعاونية بقري ومراكز المحافظة .

واضاف هنداوي، أن تلك المعارض تهدف لتخفيف المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، ومواجهه ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار في احتكارهم لأي سلع غذائية، وردع المخالفين منهم وفق لوائح وقوانين بيع المستهلك .

ونفي وكيل وزارة التموين، وجود أي عجز في كميات الأرز الموردة، لافتا إلى توافر كافة السلع للمواطنين بصورة جيدة.

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