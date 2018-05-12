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الوطن

جمال العدل ينفي غناء "الشرنوبي" تتر "لدينا أقوال أخرى"

منذ 16 دقيقة
كتب: ضحى محمد
جمال العدل ينفي غناء "الشرنوبي" تتر "لدينا أقوال أخرى"

جمال العدل

نفى المنتج جمال العدل غناء المطرب الشاب محمد الشرنوبي تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأكد "العدل"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه بعد قرار عدم عرض صوت فضل شاكر على التتر، قررت شركة الإنتاج استبداله بموسيقى تصويرية.

جاء ذلك بعد أن أصدرت الشركة المنتجة بيانًا أكدت فيه أن المسلسل سيعرض دون وجود فضل شاكر على مقدمته، يأتي احترامًا للشعب والجيش اللبناني، حسبما تأكيد الشركة.

يذكر أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، يشارك في بطولته يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، جينا سليم، محمد الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ولبنى ونوس، رولين وضاح، هدى المفتي، وآخرون، تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر، إخراج محمد علي من إنتاج العدل جروب.

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