غدا.. تسليم جوائز مؤتمر "التميز والجودة" بحضور وزير الصحة السابق

تقام الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للتميز والجودة الساعة السابعة مساءا بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر بالقاهرة، غدًا الأحد، تحت رعاية منظمة دايموند بيراميد العالمية بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم المستشار الدولي للصحة الشمولية وخبير التميز والجودة من خلال الجينات، إن دورة المؤتمر هذا العام تتكون من جزأين: الأول غدا الأحد والثاني في شهر سبتمبر 2018، نظرا لتعدد محاوره التي تتناول مبادئ التميز والجودة ودورها في تقليص الهدر، وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز، وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل، وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية لتحسين التميز والجودة.

وأضاف "مرسال"، أنه بالإضافة إلى المكرمين الذين جرى الإعلان عنهم سابقا سيتم تكريم مجموعة متميزة أخرى وهم: دكتورة غادة فهمي سفيرة الطفل العربي، والدكتور وائل غانم استشاري جراحات التجميل، والفنانين: "هاني سلامة، أمل رزق، رانيا محمود ياسين، محمد رياض، المغني الشاب سيف مجدي"، والإعلاميات: "لبنى عسل، جيهان منصور من قناة الحياة، سوزان شرارة من قناة تن",

وأضاف أن الجنة العليا للمؤتمر قررت تكريم أهالي الشهداء، ومنهم أسرة الشهيد الرائد خالد دبور، وأسرة الشهيد المجند مينا مجدي.