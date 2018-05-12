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الوطن

برلماني يطالب "الخارجية" بموقف حازم ضد استفتاء موقع "روسيا اليوم"

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد يوسف
برلماني يطالب "الخارجية" بموقف حازم ضد استفتاء موقع "روسيا اليوم"

أرشيفية

انتقد محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، نشر موقع "روسيا اليوم"، استطلاع للرأي حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أم للسودان، مؤكدًا أنه تجاوز غير مقبول ومحاولة للوقيعة بين الدولتين.

وأكد حامد، في بيان له اليوم، أن الغرض الأساسي من نشر الاستطلاع هو إحداث وقيعة بين الشعبين المصري والسوداني، مؤكدًا أن هناك دور لبعض الدول مثل إيران وقطر في إثارة فتن كهذه.

وأوضح حامد، أن ما حدث نوع من السقطات الإعلامية، ومحاولة للحديث عن وقائع ثابتة منذ مئات السنين، مؤكدًا أن مثل هذه النوعية من الاستفتاءات لا تحترم سيادة الدولة ولا وحدة أرضيها، لذلك لا يمكن السكوت على مثل هذه القضايا دون اتخاذ موقف حاسم من الخارجية المصرية.

وشدد "نائب الخليفة والمقطم والدرب الأحمر" على ضرورة التعرف على ملابسات نشر هذا الاستفتاء، واتخاذ موقف صارم من الخارجية المصرية تجاه هذا الموقع، مؤكدًا على أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تقبل بوجود مثل هذا الاستفتاءات الإعلامية.

وأشاد حامد، بموقف الهيئة العامة للاستعلامات ودورها في مواجهة الأكاذيب الإعلامية التي تتعرض لها مصر، مشيرًا إلى أن دور الهيئة كان واضحًا خلال الفترة الماضية في كشف الحقائق والأكاذيب الإعلامية التي بثتها العديد من المواقع الأجنبية.

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