الجيوشي يطمئن على سير الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني

تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة المنعقدة بمدرسة طلعت حرب بالعجوزة للاطمئنان على سير امتحانات العملي والمعامل التي بدأت صباح اليوم، والمتقدم لها قرابة 700 ألف طالب وطالبة هذا العام.

وزار الجيوشي معامل الكمبيوتر، وورش الكهرباء، وورش النجارة، ووجه بتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب لكي يتمكنوا من آداء اختباراتهم، مشددا على إجراءات التأمين على بوابات المدارس مقار اللجان الامتحانية بعد أن لاحظ ضعف تلك الإجراءات في لجنة مدرسة طلعت حرب.

يذكر أن الامتحانات النظرية تبدأ السبت الموافق 19 مايو 2018، وتستمر حتى الأول من يونيو 2018.