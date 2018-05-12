باهي يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالكاب جنوب بورسعيد

تفقد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، بقريتي الكاب وبحر البقر جنوب بورسعيد.

وأوضح باهي، أنه تفقد لجنتين بمدرسة الكاب الإعدادية المشتركة ضمت 38 طالبا وطالبة في أثناء أداء الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وأكد أنه لم يرصد أي تجاوزات أو شكوى من الطلاب لصعوبات من أسئلة الامتحان.

كانت امتحانات نهاية العام الدراسس للشهادة الإعدادية، انطلقت الخميس الماضي لتشمل 10529 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 56 لجنة تغطى بورسعيد وضواحيها.