تسجيل الدخول

الوطن

باهي يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالكاب جنوب بورسعيد

منذ 26 دقيقة
كتب: هبه صبيح
باهي يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالكاب جنوب بورسعيد

تعليم بورسعيد

تفقد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، بقريتي الكاب وبحر البقر جنوب بورسعيد.

وأوضح باهي، أنه تفقد لجنتين بمدرسة الكاب الإعدادية المشتركة ضمت 38 طالبا وطالبة في أثناء أداء الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وأكد أنه لم يرصد أي تجاوزات أو شكوى من الطلاب لصعوبات من أسئلة الامتحان.

كانت امتحانات نهاية العام الدراسس للشهادة الإعدادية، انطلقت الخميس الماضي لتشمل 10529 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 56 لجنة تغطى بورسعيد وضواحيها.

 

أخبار متعلقة

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية
"غرفة عمليات" لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

"غرفة عمليات" لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالهرم

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالهرم
بالصور| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

بالصور| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

التعليقات

جزيرة القرم.. أرض روسية أم أوكرانية؟

أحدث الأخبار

منى مينا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة طبيب

منى مينا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة طبيب

انطلاق احتفالات دير القديسة دميانة بالدقهلية.. والسماح بإقامة الخيام

انطلاق احتفالات دير القديسة دميانة بالدقهلية.. والسماح بإقامة الخيام

محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لإنشاء مكتبة مصر العامة بفاقوس

الجيش اليمني يستعيد مناطق في تعز بعد معارك مع "الحوثيين"

الجيش اليمني يستعيد مناطق في تعز بعد معارك مع "الحوثيين"

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مقر المديرية المالية

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مقر المديرية المالية

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

«مجدى» ينافس الماكينات فى الرسم على المعادن: «إيدى أدق»

الأكثر قراءة

عاجل