مكرم محمد أحمد عن "استفتاء روسيا اليوم": "خطأ يستوجب منا اتخاذ قرار"

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاستفتاء الذي أجراه موقع "روسيا اليوم"، حول مدينة حلايب وهل هي مصرية أم سودانية "إجراء غير عادي من الوكالة الروسية، لأنها تجاهلت بهذا العمل السيادة المصرية والأعراف الدولية".

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن" على فضائية "الحياة": "لا أعرف الدافع الحقيقى للوكالة وعمل هذا الاستفتاء في تلك الظروف العصيبة، رغم أن جميع الوثائق واضحة ومعروفة للجميع، وهي أن حلايب أرض مصرية".

وأوضح مكرم، أن الهيئة العامة للاستعلامات اتخذت القرار الصحيح والخارجية المصرية ردت بوضوح، وتواصلت مع المسؤولين في روسيا، متابعا: "رفض وزير الخارجية المصرى سامح شكري إجراء لقاء صحفي مع مندوبي الوكالة الروسية، وأرى أن هذا خطأ مهني يستوجب منا اتخاذ قرار، ربما يصدر بالتشاور ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيه اللوم الشديد للوكالة لما بدر منها".

وأكد على أهمية إقامة علاقات حوار حقيقية مع جميع الأطراف المعنية، لا أن نختلق موضوع أو خبر وإثارة المشاكل، دون أي مصوغ رغم أن كافة الوثائق تؤكد مصرية حلايب، مستطردا أن "هذا العمل يحوى كثير من السياسة أكثر من الصحافة".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى، أن موقف الخارجية المصرية من "استفتاء روسيا اليوم" كان واضحا بالاستنكار، وطالبت روسيا بالتوضيح، ولكن فعل الوكالة الروسية خطأ مهني جسيم وغير صحيح على الإطلاق، وما كان ينبغى للوكالة ان تتعامل مع القضية بهذه الطريقة.

وبسؤاله عن رأيه الشخصي في دخول عدد من المواطنين المصريين على الاستفتاء، أجاب بأن المصريين دخلوا عليه لحسن نيتهم ولغيرتهم على بلادهم.