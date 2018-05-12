إجلاء مسلحين من مخيم "اليرموك" للاجئيين الفلسطينين في سوريا

تمكن الجيش السوري من إجلاء مسلحين عن منطقة وجود مخيم اللاجئين الفلسطينيين المعروف باسم "اليرموك"، في ريف العاصمة السورية دمشق، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وغادر أكثر من 8 آلاف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم "مخيم اليرموك" جنوب دمشق.

واستغرقت عملية إجلاء المسلحين من "اليرموك" التي أشرف عليها عسكريون روس من مركز تنسيق التهدئة وتحقيق المصالحة، ثمانية أيام.

وتوفرت لـ"سبوتنيك" معلومات تفيد بأن مخيم اليرموك غادره أكثر من 8 آلاف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم.

وتم جلاء المسلحين عن مناطق أخرى في ريف دمشق مثل الغوطة الشرقية بنفس الطريقة.