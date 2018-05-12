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الوطن

"أمن الإسكندرية" يضبط 101 طربة حشيش في سيارة بأحد الأكمنة الحدودية

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد الرملي
"أمن الإسكندرية" يضبط 101 طربة حشيش في سيارة بأحد الأكمنة الحدودية

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الأمن من ضبط 101 طربة حشيش، بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ، غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة تأمين الطرق، بأنه في أثناء مرور ضابط إدارة تأمين الطرق، بدائرة قسم العامرية ثانٍ، تفاجأ بقيام قائد السيارة رقم "س ب م 2714 مصر"، بترك السيارة والفرار هاربًا، بأحد الطرق الفرعية الوعرة حال مشاهدته للقوات، ولم يتمكن من اللحاق به.

واشتبهت قوات الأمن بالسيارة، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 101 طربة لمخدر الحشيش، تزن 25.250 كيلو جرام، ورخصة تسيير السيارة باسم "ع.ص.س" بولاية والده، دائرة قسم شرطة برج العرب، تنتهي في 3 يوليو 2018 "غير مُبلغ بسرقتها".

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد هوية قائد السيارة وضبطه، وتحرر المحضر رقم 98/6269/2018 جنايات قسم العامرية ثانٍ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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