"تعليم كفر الشيخ" لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن غرفة العمليات في المديرية، لم تتلق أي شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء أمورهم، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تواصلت مع مديري 13 إدارة تعليمية من مكتبها من خلال الفيديو كونفرانس، والذي افتتحه اليوم، لمعرفة عدد الحضور والغياب، وسد العجز، ومتابعة أعمال الإمتحانات باللجان، مؤكدة أنها وجدت تعاونا كبيرا من الأهالي بالابتعاد عن اللجان، ولم تحدث أي شكاوى.