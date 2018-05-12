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الوطن

"تعليم كفر الشيخ" لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"تعليم كفر الشيخ" لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن غرفة العمليات في المديرية، لم تتلق أي شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء أمورهم، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تواصلت مع مديري 13 إدارة تعليمية من مكتبها من خلال الفيديو كونفرانس، والذي افتتحه اليوم، لمعرفة عدد الحضور والغياب، وسد العجز، ومتابعة أعمال الإمتحانات باللجان، مؤكدة أنها وجدت تعاونا كبيرا من الأهالي بالابتعاد عن اللجان، ولم تحدث أي شكاوى. 

 

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