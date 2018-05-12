"إم بي سي مصر" تجدد التعاقد مع ياسمين سعيد

أكدت الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، تجديد تعاقدها مع قناة "إم بي سي مصر"، لمدة عام جديد، معربة عن سعادتها لثقة الإدارة بها فضلًا عن دعمها الدائم.

وكتبت "سعيد" عبر حسابها على موقع "انستجرام"، قائلة: "سنة جديدة من التعاقد مع إم بي سي مصر، ويارب تكون بداية سنة جديدة كلها خير ونجاح وسعادة وأفضل جديرة بثقة إدارة القناة، واللي بشكرهم جدًا على ثقتهم فيا ودعمي ومساندتي من زمان ولحد الآن".

وكانت ياسمين سعيد، اختتمت الموسم الثاني من برنامجها "الجمعة في مصر"، خلال حلقة أمس الجمعة، حيث استضافت الفنانة شاهيناز.