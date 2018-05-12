عضو "مجلس الأطباء": المريض الأكثر تضررا في أزمة كليات العلوم الصحية

قال الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن الأطباء هم أقل الفئات تضررا من تعدي الآخرين على مهنة الطب، وتغيير لوائح كليات العلوم الصحية.

وأضاف حسين، أن المريض سوف يأتي في النهاية للطبيب المختص، ولكن بعد تدهور حالته نتيجة تعامل غير المختصين معه، وتأخر حالته، مشيرا إلى أن "المريض هو من سيدفع الثمن الكبير للتعدي على المهنة".

وأضاف حسين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة لمناقشة التعدي على مهنة الطب، أن "النقابة سوف تسلم جميع الطرق القانونية لمقاضاة منتجين صفة الأطباء من أجل حماية المريض المصري".