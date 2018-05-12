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الوطن

حسب الله يشيد بدرو السياسيين و"الاستعلامات" في "أزمة روسيا اليوم"

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد يوسف
حسب الله يشيد بدرو السياسيين و"الاستعلامات" في "أزمة روسيا اليوم"

الدكتور صلاح حسب الله

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بموقف القوى السياسية والبرلمانية والحزبية والشعبية، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للاستعلامات، والتي أدت إلى إزالة الموقع الإلكتروني لفضائية "روسيا اليوم"، لاستطلاع الرأي المسيء والمتجاوز حول تبعية مثلث حلايب لمصر أو للسودان.

وقال حسب الله، في بيان له، اليوم، إن هذه الجهود والاتصالات المباشرة مع القيادات الروسية الصديقة الحريصة على استمرار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، إضافة الى الاتصالات مع مسؤولي "روسيا اليوم" في موسكو والقاهرة، أدت إلى إلغاء هذا الاستفتاء السيء والغريب، مطالبا بعدم تكرار مثل هذه الأمور السلبية، خاصة أن "الإعلام لا صلة له بمثل هذه الأمور، بل يجب أن يكون الإعلام عنصرا فاعلا ومساعدا على تعزيز العلاقات وليس الإساءة إليها، في ظل التزامه بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالميا"، مطالبا بالتحقيق من مسؤولي الموقع في هذا الملف، وإبلاغ الرأي العام المصري والروسي، بملابسات هذه الواقعة والدوافع التي كانت ورائها.

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