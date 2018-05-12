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الوطن

"طاقة النواب" تناقش مشروع قانون "النفاذ إلى الموارد الإحيائية" غدا

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"طاقة النواب" تناقش مشروع قانون "النفاذ إلى الموارد الإحيائية" غدا

اجتماع سابق للجنة الطاقة

تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، غدا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذي يستهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية".

ويحمي القانون التنوع البيولوجي في مصر، وعدم صدوره يعرض ثروات مصر الطبيعية والجينية للسرقة والهدر.

وينص القانون على "إنشاء لجنة قوميّة تتبع جهاز شؤون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التي تقدم للجهاز، وتضم اللجنة ممثلي الوزارات المعنية والخبراء في القطاع".

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