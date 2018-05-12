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الوطن

حملة مرورية في طلخا للحد من ظاهرة انتشار "التوك توك" المخالف بالدقهلية

منذ 19 دقيقة
كتب: صالح رمضان
حملة مرورية في طلخا للحد من ظاهرة انتشار "التوك توك" المخالف بالدقهلية

حملة مرورية في طلخا

شنت إدارة مرور الدقهلية اليوم، حملة مرورية شاملة في شارعي "عاطف الشرقاوي" و"صلاح سالم" في مدينة طلخا، لضبط الحركة المرورية بالمدينة، في إطار خطة رئاسة المركز لنقل المواقف العشوائية والحد من ظاهرة انتشار التوك توك.

خرجت الحملة تحت إشراف عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة طلخا،  وجهازه المعاون وفي حضور المقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، وقوة كبيرة من مرور الدقهلية.

وحررت الحملة مخالفات للمركبات المخالفة خطوط السير، وضبط العديد من التكاتك المخالفة وغير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.

 

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