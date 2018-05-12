مدير أمن الدقهلية يتفقد نقل موقف سيارات نبروه لتحقيق السيولة المرورية

تفقد اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، اليوم، عملية نقل موقف نبروه من جوار مسجد غنام بطلخا إلى الموقف الجديد بطلخا، في إطار العمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة المنصورة وطلخا، ومنعا لأي تكدسات في الشوارع الرئيسية.

ووجه حجي، بتكثيف سيارات السرفيس، التي تنقل المواطنين من وإلى الموقف الجديد، لمنع أي ازدحام للمواطنين، والتسهيل عليهم في انتقالاتهم.

وأكد مدير أمن الدقهلية، أن إدارة المرور وضعت خطة عامة لمواجهة الاختناقات والازدحام المروري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، للعمل على توفير كافة وسائل النقل المتاحة للمواطنين، وتطوير بعض المحاور المرورية الرئيسية بمدينة المنصورة، إذ تركب إدارة مرور الدقهلية عدد من الإشارات الضوئية والعلامات المضيئة بمدينة المنصورة، للتسهيل على قائدي السيارات والتقليل من الحوادث المرورية.