محافظ الدقهلية: توريد 188 ألف طن قمح للصوامع منذ بدء موسم الحصاد

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم، توريد 188 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الآن للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا، والبنك الزراعي المصري، والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكل المواقع، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات لتلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولي وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضوية كل الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأوضح الشعراوي، وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد، ورفع تقاريرها أولًا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفوري مع أي أحداث تعوق عمليات التوريد، واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكدا تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضية القمح قومية.