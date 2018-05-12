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الوطن

5 حالات اختناق في حريق محدود داخل قسم شرطة بني مزار بالمنيا

منذ 20 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
5 حالات اختناق في حريق محدود داخل قسم شرطة بني مزار بالمنيا

صوره ارشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية قبل قليل، حريق محدود اندلع داخل قسم شرطة مركز بني مزار، في شمال محافظة المنيا.

قالت مصادر أمنية، إن الحريق نشب داخل مخزن للسلاح والذخائر مجاور لغرفة حجز المساجين، مما أسفر عن إصابة 5 منهم بحالات اختناق، وانتقلت على التو قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده، قبل امتداده لباقي غرف القسم.

بالفحص الأولي تبين أن الحريق لم تسفر عنه أية إصابات سوي حالات اختناق بين 5 من المساجين المودعين بغرفة الحجز المجاوره لمخزن الذخائر، نتيجة انبعاث الأدخنة، وجرى إسعافهم، وجاري معرفة الظروف والملابسات.

وقد انتقل للقسم العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي للوقوف على تداعيات الحريق، والتعرف على أسبابه وحصر التلفيات.

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