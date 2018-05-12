الآلاف يشاركون في مسيرة "من أجل الحرية" ببولندا

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في بولندا للدفاع عن الحرية التي تهددها، كما يقولون، السلطة المحافظة القومية البولندية، والتعبير عن تمسكهم بالاتحاد الأوروبي، كما ذكر مراسلو وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال جريجوري شيتنيا، رئيس "المنصة المدنية"، أبرز حزب معارض وسطي، للمتظاهرين: "سنناضل من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية، من أجل بولندا حرة في إطار الاتحاد الأوروبي لأنه الأهم".

وجاء في استطلاع أخير للرأي، أن هذا الحزب وحلفاءه الليبراليين في حزب نوفوسزينسا يحظون بدعم 33،4% من الناخبين، بعد محافظي حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي حصل على 36.9% من الأصوات، وحصل اليسار الغائب تماما عن البرلمان الحالي على تأييد 10% من البولنديين.

واحتشد المتظاهرون أمام نصب شارل ديجول وسط وارسو، ثم مشوا حوالي كيلومترين حتى القصر الملكي في المدينة القديمة.

ورفعوا مجموعة من الأعلام الوطنية البيضاء والحمراء وكذلك الأعلام الزرقاء ونجوم العلم اأاوروبي.

وقالت ماغدالينا ياروز 33 عاما، خبيرة المعلوماتية: "أنا هنا لأن بولندا بدأت تشعر بالعزلة في أوروبا بسبب خطوات حكومتنا، ولأوكد أن في بولندا عددا كبيرا من الأشخاص الذين يدعمون الاتحاد الاوروبي والقيم التي يمثلها".

وكانت بروكسل الحريصة على تطور دولة القانون في بولندا، والتي تتخوف من تأثير السلطة السياسية على السلطة القضائية، بدأت أواخر ديسمبر المرحلة الأولية من عملية غير مسبوقة، المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكنها نظريا أن تؤدي الى تعليق حق التصويت في بلد منضم إلى الاتحاد الأوروبي.