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الوطن

"التموين": نحاول التخفيف عن المواطن بعد تعرضه لأعباء كثيرة

منذ 48 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"التموين": نحاول التخفيف عن المواطن بعد تعرضه لأعباء كثيرة

أيمن حسام الدين

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن المواطن المصري تعرض للكثير من الأعباء خلال الفترة الماضية، نظرا لعدم جني ثمار الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن دور الوزارة هو تقديم سلع بأسعار مناسبة، ما يوفر الاحتياجات الأساسية له.

وأشار إلى أن أسواق ومعارض أهلا رمضان التي يعملون على افتتاحها في مختلف أنحاء الجمهورية، تعد إحدى القنوات المساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأضاف حسام الدين، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزير قريب جدا من الشعب ويريد التعرف على مشاكله بشكل مستمر من خلال الجولات التي يقوم بها ونقاشه مع كافة فئات الشعب، ويحرص دائما أن يكون متواجدا في معظم المعارض التي يتم افتتاحها.

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