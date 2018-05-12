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الوطن

"المصيلحي": لا زيادات في مخصصات التموين في رمضان

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد حامد
"المصيلحي": لا زيادات في مخصصات التموين في رمضان

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه طلب من وزارة الإنتاج الحربي، إرسال البطاقات التموينية التي تم قبولها ولم تفعّل بسبب الرقم السري، وسيصدر قرار بتميكن أصحاب تلك البطاقات بصرف السلع المستحقة في شهر رمضان.

ونفى المصيلحي، خلال اجتماع ائتلاف دعم مصر وجود أي زيادات في مخصصات التموين في شهر رمضان، قائلا "لا أملك أي زيادة إلا باعتماد الموازنة وهناك في كل محافظة منافذ بيع متحركة استعدادا لرمضان ورئيس مجلس الوزراء صدق على وجودها من 10 مايو وحتى آخر الشهر".

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