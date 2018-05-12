مدير أمن المنيا يتفقد احتفالات "العذراء" بجبل الطير في المنيا

هنأ اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، مطران دير جبل الطير، بمناسبة مولد السيدة العذراء، وذلك خلال جولته التفقدية للخدمات والتمركزات المنتشرة لتأمين الاحتفال بجبل الطير في مركز سمالوط.

وشملت الجولة، تفقد الأكمنة وجميع نقاط التمركزات ونقاط التفتيش المعينة لأحكام السيطرة على مداخل ومخارج الدير.

وشدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة وفحص جميع المترددين وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وتفعيل البوابات الإلكترونية والاستعانة بالكشافة المسيحية الخاصة بالمطرانية لمعرفة جميع المترددين على المولد.