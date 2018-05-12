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الوطن

رئيس محميات البحر الأحمر يكشف تفاصيل أزمة "الخراف النافقة"

منذ 32 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
رئيس محميات البحر الأحمر يكشف تفاصيل أزمة "الخراف النافقة"

خالد فهمي وزير البيئة

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس محميات البحر الأحمر إن سفينة أردنية كانت وراء إلقاء الخراف النافقة التي عُثر عليها في مياه البحر الأحمر. 

وأضاف "غلاب"، في بيان، اليوم، أن قبطان السفينة أفرغ شحنة الخراف في الأردن، ولكن يبدو أن السلطات الأردنية رفضت إدخال الخراف النافقة للأردن، مما دفع مالك السفينة بإلقائها في المياه الإقليمية المصرية. 

وجرفت المياه الخراف النافقة حتى عثر عليها مركب سياحي قرب جزيرة "الجفتون" بالبحر الأحمر، وجرى إبلاغ السلطات في وزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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