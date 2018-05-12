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الوطن

"الصحفيين" تكرم مصورة حصلت على المركز الأول في "World Press Photo"

منذ 49 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"الصحفيين" تكرم مصورة حصلت على المركز الأول في "World Press Photo"

جانب من الحفل

نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع شعبة المصورين الصحفيين، برئاسة عمرو نبيل، مساء اليوم، حفلاً لتكريم المصورة الصحفية هبة خميس، وذلك بعد حصولها على المركز الأول في فرع القصص المصورة بالمسابقة العالمية World Press Photo.

بدأ الحفل بعرض وتحليل من هبة خميس عن قصتها المصورة حول "كىّ أثداء النساء في الكاميرون حماية لهنَ من التحرش والاغتصاب".

وقال حسين الزناتي، رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إن هذه الجائزة تعتبر إحدى أكبر جوائز التصوير المرموقة في العالم، مضيفًا لأول مرة يفوز بالمسابقة مصور مصري بمركز أول في هذه المسابقة العالمية التي يشارك فيها سنويًا أكثر من 100 ألف مصور من أرجاء العالم.

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