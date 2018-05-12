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الوطن

لجنة القيد بنقابة الصحفيين مهددة بالإلغاء

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
لجنة القيد بنقابة الصحفيين مهددة بالإلغاء

نقابة الصحفيين

علمت "الوطن" أن هناك خلافات حادة بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، حول اختيار عضو، يحل محل أبو السعود محمد، في عضوية لجنة القيد التي ستعقد غدا، للمتقدمين لجدول تحت التمرين نظرا لسفر الأخير خارج البلاد.

وينص قانون النقابة علي أنه "في حالة تعذر حضور أحد أعضاء لجنة القيد انعقاد اللجنة، يصوت المجلس، في اجتماع له، على عضو بديل، ويتم الاختيار بالأغلبية، وفي حالة اختيار البديل بالتمرير "تليفونيا"، يجب أن يكون بالإجماع".

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه تم طرح 3 أسماء لاختيار واحدا منها يخلف "أبو السعود محمد" الذي سافر خارج البلاد منذ نحو شهر، وهم" أيمن عبد المجيد ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ" لكن محمود كامل تنازل لعبد الحفيظ وأسفر التصويت "بالتمرير هاتفيا" عن حصوله على 5 أصوات مقابل 6 أصوات لأيمن عبد المجيد، فيما امتنع حسين الزناتي عضو المجلس عن التصويت.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن هناك اتصالات بين أعضاء المجلس حاليا، للتوافق على عضو، حتى لا تكون اللجنة مهددة بالإلغاء غدا، خاصة وأنه لم يتم الإجماع على واحد بعينه، فضلا عن عدم اجتماع المجلس للتصويت بأغلبية الحضور، حسبما تنص اللائحة.

وتتشكل لجنة القيد من 3 أعضاء، وهم "خالد ميري، وكيل أول النقابة ورئيس اللجنة، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد".

ومن المقرر أن تنظر اللجنة، غدا وبعد غد، في طلبات نحو 450 صحفيا للقيد بجدول تحت التمرين.

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