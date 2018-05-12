بالصور| راعي كنيسة في الأقصر يعلق فانوس رمضان بمنزله

شارك راعى كنيسة السيدة العذراء بمدينة إسنا جنوب الأقصر، الاحتفال بشهر رمضان المبارك، بتركيبه فانوس بنقوش لمسجد ونجمة وهلال في أرجاء منزله.

وقال القمص مينا جاد جرجس، إنه يقوم كل عام بوضع فانوس رمضان في منزله، لمشاركة المسلمين الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مؤكدًا "ربنا ما يقطعها عادة، وأنا متعود كل سنة أعمل كده، لأن فرحتنا واحدة".

وأضاف "اتعودنا على محبة الجميع والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم وأهلنا وأخونا من المسلمين في إسنا يبادلوننا نفس الشعور وهى مشاعر تجسد قيمة مصر الحقيقية لدى أبنائها المخلصين ".

وتابع "مع قرب قدوم شهر رمضان أهنئ جيراني وأصدقائي من المسلمين واشترى فانوس كبير أعلقه بشرفتي المطلة على الشارع ، وفى أحيان أخرى أصنع أنا وزوجتي الفانوس من الورق الملون كما حدث العام الماضي".

واستكمل "البعض يرى أن هذه أشياء بسيطة وعابرة ولكن برغم رمزيتها إلا أنها مؤثرة جدًا وتخلق نوع من المحبة والألفة بين الجميع، ومثل هذه الأمور حائط صد للفتن وتعبير عن النسيج الوطني الذي يربط بين مسلمي ومسيحي مصر".

من جانبه قال محمد حسين، موظف، "إن القمص مينا جاد تربطه علاقة قوية ووطيدة بكل أهالى مدينة إسنا، ودائما ما يحتفل برمضان بتعليق فانوس كبير في شرفة منزله، مشيرًا أن مدينة إسنا معروفة بطيب وحسن العلاقة والمحبة بين المسلمين والمسيحيين حتى أن وفد من قيادات الكنيسة في إسنا تبرعوا بأطنان من الحديد والأسمنت مؤخرًا للمساهمة في بناء مسجد" .