تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق فعاليات الحفل الختامي لمهرجان ملكات الجمال بالغردقة 2018

منذ 19 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
انطلاق فعاليات الحفل الختامي لمهرجان ملكات الجمال بالغردقة 2018

ملكات جمال الغردقة

انطلق مساء اليوم، حفل ختام مهرجان ملكة جمال الغردقة لعام 2018، بأحد المنتجعات السياحية، لاختيار ملكة جمال الغردقة، بمشاركة 17 متسابقة من عدة دول، بمشاركة الفنان طارق لطفي، في لجنة التحكيم، وعددا من المتخصصين وخبراء السياحة.

حضر الحفل المئات من السائحين الأجانب، وشهدت محافظة البحر الأحمر لمتابعة المسابقة التي انطلقت بمدينة الغردقة 2018  في الفترة من 7 إلى 12 من مايو الجاري في نسختها الأولى miss hurghada بمشاركة 20 متسابقة من عدة دول، باستضافة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وأكد تامر نبيل، أمين عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن المتسابقات حصلن على ملكات جمال بلادهم ووصلن للغردقة من دول نيوزيلاندا وتونس وبولندا وإنجلترا والمجر وروسيا وكازاخستان ومصر وعدد من الدول الأخرى ومتسابقة من مصر، موضحًا أن كل متسابقة معها وفد إعلامي لنقل فعاليات الحدث، بالإضافة إلى الإعلام المصري بهدف الترويج للسياحة المصرية بالبحر الأحمر.

أخبار متعلقة

بالصور| اختيار ملكة جمال الغردقة لعام 2018 اليوم

بالصور| اختيار ملكة جمال الغردقة لعام 2018 اليوم
بالصور| وصول 20 متسابقة في مهرجان اختيار ملكة جمال الغردقة 2018

بالصور| وصول 20 متسابقة في مهرجان اختيار ملكة جمال الغردقة 2018
بدء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة "ملكة جمال الغردقة"

بدء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة "ملكة جمال الغردقة"
مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018 غدا

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018 غدا
بدء وصول المشاركات في مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018

بدء وصول المشاركات في مسابقة ملكة جمال الغردقة 2018
إقامة مهرجان ومسابقة ملكة جمال الغردقة 2018 لتنشيط السياحة

إقامة مهرجان ومسابقة ملكة جمال الغردقة 2018 لتنشيط السياحة

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

فضالي: المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر رغم الزيادة

فضالي: المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر رغم الزيادة

قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس

قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس

رئيس "المترو": اعتراضات المواطنين ظهرت في محطتي حلوان والمرج فقط

رئيس "المترو": اعتراضات المواطنين ظهرت في محطتي حلوان والمرج فقط

نقيب الصحفيين: انعقاد لجنة القيد في الأسبوع الأول من رمضان

نقيب الصحفيين: انعقاد لجنة القيد في الأسبوع الأول من رمضان

الملتقى الإعلامي العربي يرحب باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

الملتقى الإعلامي العربي يرحب باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل