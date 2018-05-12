انطلاق فعاليات الحفل الختامي لمهرجان ملكات الجمال بالغردقة 2018

انطلق مساء اليوم، حفل ختام مهرجان ملكة جمال الغردقة لعام 2018، بأحد المنتجعات السياحية، لاختيار ملكة جمال الغردقة، بمشاركة 17 متسابقة من عدة دول، بمشاركة الفنان طارق لطفي، في لجنة التحكيم، وعددا من المتخصصين وخبراء السياحة.

حضر الحفل المئات من السائحين الأجانب، وشهدت محافظة البحر الأحمر لمتابعة المسابقة التي انطلقت بمدينة الغردقة 2018 في الفترة من 7 إلى 12 من مايو الجاري في نسختها الأولى miss hurghada بمشاركة 20 متسابقة من عدة دول، باستضافة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وأكد تامر نبيل، أمين عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن المتسابقات حصلن على ملكات جمال بلادهم ووصلن للغردقة من دول نيوزيلاندا وتونس وبولندا وإنجلترا والمجر وروسيا وكازاخستان ومصر وعدد من الدول الأخرى ومتسابقة من مصر، موضحًا أن كل متسابقة معها وفد إعلامي لنقل فعاليات الحدث، بالإضافة إلى الإعلام المصري بهدف الترويج للسياحة المصرية بالبحر الأحمر.