الملتقى الإعلامي العربي يرحب باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

رحب الملتقى الإعلامي العربي باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018/2019 خلال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخرًا.

وأكد الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، في بيان صحفي اليوم، أن مسيرة الإعلام في المملكة العربية السعودية طويلة وحافلة بالعطاء، مشيدًا بالتطور الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية السعودية المميزة.

ونوه الخميس إلى أن التميز الإعلامي السعودي ليس محصورًا في داخل المملكة فحسب بل استطاع أن يصل إلى الخارج ، مشيرًا إلى التجارب السعودية الرائدة في إنشاء مؤسسات إعلامية ذات طابع إقليمي ودولي.

وأكد أن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي سيحقق نجاحات كبيرة ، معبرًا عن ثقته بأن هذه السنة التي تتوج بها الرياض ستكون مميزة لمسيرة الإعلام السعودي والعربي ككل.