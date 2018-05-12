رئيس "محلية النواب": قرار رفع تذكرة المترو ضرورة لا مفر منها

قال المهندس أحمد السحينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار رفع تذكرة المترو ضرورة لا مفر منها.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء السبت، مؤكدا أن جميع القطاعات الخدمية فى مصر تعانى من اختلال المعادلة الاقتصادية فى التشغيل والصيانة وذلك جراء سياسات تراكمية عبر عشرات السنين قائمة على ارتكاز عاطفى فى اتخاذ القرارات دون مراعاة لرؤية استدامة الخدمة و مستوى الأداء.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، "ما نراه فى المترو نجده فى الطرق والسكة الحديد و النظافة والصرف الصحى"، متابعا: "رغم مشقة وصعوبة القرارات الإصلاحية لإعادة الهيكلة المالية لكثير من القطاعات إلا أننا جميعا نعلم انه الطريق الصحيح".

واستكمل:"ما نطالب به الحكومة أثناء تطبيقها تلك السياسات الوجوبية هو مراعاة الطلبة و الفئات المحدودة وأصحاب المعاشات وذلك من خلال حزمة إجراءات حمائية".

واختتم حديثه بالتأكيد على "أن هناك مسئولية واقعة على المواطنين من القادرين تجاه الفئات المحدودة التى تعمل لديهم وهى أهمية زيادة رواتبهم أو حوافزهم مع صدور تلك القرارات الإصلاحية وهى مسئولية أعتبرها وطنية الرقيب عليها هو ضمير كل مواطن قادر ان يشارك مع الدولة فى اعادة تحديثها و بنائها بناء حضاريا".