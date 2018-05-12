وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: "الاشتراكات الآن هي الحل"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن هناك زحام كبير على الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وهذا يدفع هيئة المترو للعمل على تقليل زمن التقاطر إلى دقيقتين، موضحًا أن هناك شرائح من مستخدمي المترو لم تمس في الزيادة الأخيرة منها اشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "عرفات"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن اشتراك المترو هو الحل، مؤكدًا أن دعم المترو كان قد وصل إلى نحو مليار و200 مليون جنيه، وهذا الرقم سيقل الآن.