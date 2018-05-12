وزيرا التعليم العالي والصناعة يشهدان احتفالية إطلاق "واحة التكنولوجيا"

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورعلي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، في الاحتفال الذى تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس لإطلاق أول واحة للتكنولوجيا والابتكار في مصر بهدف إيجاد شراكة حقيقية بين المجتمع الأكاديمي ومتطلبات الصناعة الوطنية بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وعبر وزير التعليم العالي، خلال كلمته في الاحتفالية التى تنظمها كلية الهندسة جامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لإطلاق أول للتكنولوجيا والابتكار في مصر - عن شكره للدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمشاركته في احتفالية كلية الهندسة وللدكتور علي جمعة وكافة الحضور، مشيرا إلى أن فكرة الربط بين البحث والصناعة كان مجرد حلم والآن الحلم يتحقق.

وقال إنه من أولويات عمله منذ توليه الحقيبة الوزارية أن يتم وضع البحث العلمى في إطار مدعوم من أصحاب الأعمال، مؤكدا ضرورة أن يقوم أصحاب الصناعات بدعم منظومة البحث العلمى خلال الفترة المقبلة، وأن تم التغلب خلال الفترة الماضية على العديد من الصعوبات التى أهمها الصعوبات التشريعية.

وأضاف أن الوزارة بذلت العديد من المجهودات للخروج بقانون يتيح الشراكة بين الجامعات والباحثين وأصحاب الصناعات والمشروعات والمنظومة كلها تجمعها شراكة واحدة يستفيد منها جميع الأطرف، لافتا أننا اليوم نشهد عقد أول شراكة تسمح بالتواصل بين الباحثين والمعامل ورجال الأعمال.

وتابع قائلا، إن جامعات عين شمس وحلوان والإسكندرية لديهم أفكار عديدة لتطوير صناعة السيارات وأنه تناقش مع الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ليكون هناك شراكة مع شركات السيارات وبين الكليات التى تعمل في هذا المجال.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمى الشكر للدكتور عبدالوهاب عزت وقيادات كلية الهندسة على المجهودات المبذولة في إطار الأبحاث العلمية التى تهدف إلى خدمة المجتمع.

بدوره، أعلن الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق ومؤسس جمعية "مصر الخير" عن تبرع مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" بمبلغ 5 ملايين جنيه لكلية الهندسة جامعة عين شمس للبدء في مشروع واحة التكنولوجيا والابتكار في مصر والذى يهدف لايجاد شراكة حقيقية بين المجتمع الأكاديمي ومتطلبات الصناعة الوطنية.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن معرفة الصواب تأتى من معرفة العلم والعلم هو مفتاح كل خير وهو الذى يفرق بين إنسان وآخر، لافتا إلى أن العلم قبل العلم فإن العلم الذى لم يؤسس على العلم لا يدوم، لافتا إلى أن كلية الهندسة جامعة عين شمس من أعرق الكليات في مصر وأنه عندما تم تأسيس مؤسسة "مصر الخير" كان هدفها الأول والأساسى تنمية الإنسان، وأن نشيع مفهوم الشراكة فتم وضع شعار "من الناس إلى الناس"، موضحا أن هدفنا عودة ريادة مصر للعالم كله فهى تستحق هذا ومن الناحية الوراثية فإن شعب مصرى عبقري على مدى التاريخ.

وتابع قائلا، إن بلادنا محروسة بفضل أبنائها وعلمائها ومفكريها وبرعاية الله لها وأنها محروسة أيضا بموقعها المتميز، وأننا من خلال الشراكة والعمل وتعمير الأرض وتشغيل الانسان والاهتمام به وبالبنيان، وأننا الآن نسير في طريق طويل ولكنه صحيح من أجل بناء بلادنا.

وأشار جمعة إلى ضرورة التعاون والعودة إلى المفاهيم العلمية ونتشارك من أجل بنيان وطننا العزيز، وأنه لابد أن يتم فتح باب التبرعات من أجل الدفع بالمشروعات إلى الأمام نت خلال مساهمات رجال الأعمال والشركات والبنوك والأفراد.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تدخل اليوم في عصر المستوى الرابع من التعليم، لافتا إلى فخره واعتزازه بالمجهود المبذول من أساتذة وطلاب كلية الهندسة الذين يبدعون من أجل الخروج بأفكار جديدة تخدم منظومة البحث العلمى ومجتمعهم في المقام الأول.

وأضاف عزت أن المستوى الأول في التعليم كان في بداية التعليم، مشيرا إلى أن المستوى الثاني هو تطوير التعليم ودخول البحث العلمي حتى ولو كان في سياق الأبحاث الأكاديمية، والمستوى الثالث من الجامعات كان تقديم الخدمة المجتمعية وتقديم المشورات، واليوم جامعة عين شمس تنطلق لتدشين المستوى الرابع من التعليم وإدخال الصناعة.