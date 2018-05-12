تسجيل الدخول

الوطن

مجلس الدولة يبدأ مراجعة مشروع إنشاء صندوق مصر السيادي

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد عيسى
مجلس الدولة يبدأ مراجعة مشروع إنشاء صندوق مصر السيادي

المستشار مهند عباس

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأرسله إلى قسم التشريع لمراجعته بما يتفق مع المبادئ والأعراف القانونية.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن فكرة إنشاء الصندوق السيادي لمصر تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ويكون تحقيق ذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن مشروع القانون يهدف لتنظيم مهام الصندوق من حيث القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بهدف المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، كما أن مشروع القانون ينظم ويبرز مهام الصندوق في تحقيق زيادة الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها.

أخبار متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي للتنمية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي للتنمية
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل إنشاء "صندوق مصر" السيادي

وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل إنشاء "صندوق مصر" السيادي
عادل: أعضاء "صندوق النقد" أكدوا أن معدلات النمو في مصر لم تكن متوقعة

عادل: أعضاء "صندوق النقد" أكدوا أن معدلات النمو في مصر لم تكن متوقعة
"تشريع مجلس الدولة" يراجع قانونا لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة

"تشريع مجلس الدولة" يراجع قانونا لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

حبس 5 متهمين من أعوان "خط الصعيد" بقنا 15 يوما

حبس 5 متهمين من أعوان "خط الصعيد" بقنا 15 يوما

500 سائح أجنبي زاروا معبد دندرة بقنا

500 سائح أجنبي زاروا معبد دندرة بقنا

حبس مدير مدرسة اختلس 50 ألف جنيه من مصروفات الطلاب بقنا

حبس مدير مدرسة اختلس 50 ألف جنيه من مصروفات الطلاب بقنا

مجلس الدولة يبدأ مراجعة مشروع إنشاء صندوق مصر السيادي

مجلس الدولة يبدأ مراجعة مشروع إنشاء صندوق مصر السيادي

المتسابقة دموع تشعل "ذا فويس" بأغنية "على بالي"

المتسابقة دموع تشعل "ذا فويس" بأغنية "على بالي"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل