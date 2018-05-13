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الوطن

وزير الشباب يشهد البروفة النهائية لـ"القاهرة عاصمة الشباب العربي"

اليوم AM 03:09
كتب: ماهر هنداوي
وزير الشباب يشهد البروفة النهائية لـ"القاهرة عاصمة الشباب العربي"

وزير الشباب يشهد البروفة الأخيرة

شهد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء السبت بقاعة المنارة، البروفة النهائية لاحتفالية "القاهرة عاصمة الشباب العربي" المقرر إقامتها مساء الأحد، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتقام فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية غدا مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من الوزراء والمسؤولين والسادة أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارات الشباب والرياضة العربية.

ويتضمن الحفل فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب وفقرة استعراضات فنية، بالإضافة إلى كلمة يلقيها المهندس خالد عبدالعزيز؛ للإعلان عن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018-2019".

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