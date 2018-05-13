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الوطن

"الفلاحين": بدء طرح أراضٍ بمشروع مليون ونصف فدان

اليوم AM 03:22
كتب: محمود البدوي
"الفلاحين": بدء طرح أراضٍ بمشروع مليون ونصف فدان

محمد العقاري

قال محمد العقاري النقيب العام لنقابة الفلاحين، إنه وقع عقد برتوكول تعاون بين النقابة العامة للفلاحين وشركة الريف المصري والذي يمثلها المهندس عاطر حنوره العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وذلك بتخصيص مساحة 20 ألف فدان للنقابة ضمن مشروع المليون ونصف فدان التي أعلنت الدولة عن استصلاحهم، وتم توقيع عقد 10 آلاف فدان كمرحلة أولى، ويتم تباعا توقيع عقد المرحلة الثانية 10 آلاف فدان أخرى بعد تسلم الفلاحين أرض المرحلة الأولى.

وأضاف "العقاري"، خلال تصريحات خاصة لـقناة "الحدث اليوم"، أنه لا توجد اشتراطات للتقديم سوى صورة البطاقة الشخصية وكارنية عضوية النقابة، حيث إن الأولوية في تلك الأراضي لأعضاء النقابة من الفلاحين وعن المساحة التي يمكن حجزها كحد أدنى 5 أفدنة وبحد أقصى 20 فدانًا، موضحًا أن حجز الأرض يجري الآن بمقر النقابة العامة للفلاحين، حيث يحصل الفلاحون بالحصول على الأرض على حسب المساحات التي تناسبهم ودفع 6 % فقط من ثمن الفدان والتقسيط حتى 8 سنوات ليصل إجمالي الفدان إلى 55 ألف جنية.

وأشار إلى أن الأرض المطروحة للتوزيع على الفلاحين بالتقسيط هي أرض مقننة وتقع في غرب المنيا ومنطقة العلمين والنوبارية، وهي أراض ممتازة للزراعة وتصلح لجميع أنواع المزروعات، موضحًا أنه عقد مؤتمرا جماهيريا كبيرا هناك  ودعونا إليه جميع الأعضاء من الفلاحين للمعاينة وكانت بمثابة دعوة حب ودعم للرئيس السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية، وأرسل المشاركون خلالها رسالة شكر وتأييد باسم فلاحين مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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