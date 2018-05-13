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الوطن

اليوم.. قرعة دورة المدينة الرمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد مقلد
اليوم.. قرعة دورة المدينة الرمضانية باسم محمد صلاح بالسويس

شعار الدورة

أعلن مركز شباب المدينة "الساحة" بمحافظة السويس عن إجراء قرعة بطولة كأس الملك الرمضانية النسخة الرابعة، مساء اليوم، والتي تحمل اسم اللاعب محمد صلاح بمقر المركز بحضور ممثلي الفرق المشاركة.

وأكد المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس، أن البطولة سيشارك فيها 16 فريقا من مراكز الشباب الموجودة داخل وخارج السويس، مشيرا إلى أن البطولة تقام على الملعب القانوني للمركز.

وأضاف خطاب أن البطولة يشارك فيها نخبة كبيرة من لاعبي الدوري الممتاز مع بعض الفرق المشاركة في البطولة وتعتبر إعداد جيد للفرق واللاعبين للموسم الجيد.

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، أن كمال فريد والشهير بـ"الملك" لاعب منتخب السويس والرئيس الشرفي للنادي قرر إطلاق البطولة هذا العام باسم اللاعب محمد صلاح.

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