إصابة 25 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 25 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق "دسوق - قلين"، ونقل المصابون إلى مستشفى دسوق العام، وتحرر محضر بالواقعة.

ودفع مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير المرفق بـ18سيارة لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لإعادة فتح الطريق، وتبين أن سيارتي ميكروباص اصطدما على طريق "قلين - دسوق"، ما أدى لإصابة 25 شخصا، ونقل المصابون إلى مستشفى دسوق العام.

وأكد اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، لـ"الوطن"، رفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام لعلاج المصابين، والاستعانة بكل أطباء العظام لأن أغلب الإصابات عبارة عن كسور، كما أمر بتوفير الأدوية والمستلزمات بالمستشفى.