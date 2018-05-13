"عبدالعال" يرفع الجلسة العامة 5 دقائق اعتراضا على "دوشة الأعضاء"

اضطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى رفع الجلسة العامة 5 دقائق، بسبب حالة الصخب التي سادت القاعة الرئيسية خلال الجلسة العامة اليوم.

وأبدى "عبدالعال"، اعتراضه لخروج النواب عن سياق الموضوعات التي يتم مناقشتها بالجلسة، مضيفًا: "براجع الجلسة المسجلة وللأسف مش عايز اتكلم، وبمراجعة مضابط الجلسة، حديث النواب عند أخذ الكلمة يخرج عن إطار الموضوع".

وتابع رئيس البرلمان: "أحذر للمرة الألف، أي محامي مبتدئ قد يدفع بعدم دستورية القانون في هذا الشأن، وسأضطر بحكم اللائحة لوقف المتحدث لو خرج عن الموضوع محل المناقشة".