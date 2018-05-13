تسجيل الدخول

الوطن

الأزهر: يجوز أداء العمرة بالتقسيط

منذ 7 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
الأزهر: يجوز أداء العمرة بالتقسيط

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر سؤال حول جواز أداء العمرة بالتقسيط.

وجاء نص السؤال كالتالي: ما حكم الدين في سداد جزء من ثمن العمرة وباقي المبلغ عقب العودة من العمرة وبالتقسيط؟.

وقالت لجان الفتوى في ردها عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يجوز ذلك، بشرط أن يكون لديك أصول مالية أخرى، تقضي منها دينك لو تعثرت في السداد.

وأضافت لجنة الفتوى: أما إذا لم يكن لديك أموال أخرى تقضي منها دينك، فلا ينبغي الاستدانة لأداء العمرة أو الحج، ما دام الإنسان غير مستطيع، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" وقال تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، والعمرة كذلك .

أخبار متعلقة

"السياحة": اليوم آخر موعد لتلقي أسماء الراغبين في أداء العمرة

"السياحة": اليوم آخر موعد لتلقي أسماء الراغبين في أداء العمرة
ما حكم تكرار أداء فريضة العمرة؟.. "الأزهر" يجيب

ما حكم تكرار أداء فريضة العمرة؟.. "الأزهر" يجيب
صالح جمعة بعد أداء العمرة: ربنا لا تقطع عنا هذا العهد

صالح جمعة بعد أداء العمرة: ربنا لا تقطع عنا هذا العهد
رامز أمير عن أداء العمرة: "أشرف زكي السبب ربنا يخليه لينا"

رامز أمير عن أداء العمرة: "أشرف زكي السبب ربنا يخليه لينا"
بعثة المنتخب الوطني تصل القاهرة بعد أداء "العمرة"

بعثة المنتخب الوطني تصل القاهرة بعد أداء "العمرة"
آمنة نصير: أداء العمرة مرة واحدة في العمر يكفي

آمنة نصير: أداء العمرة مرة واحدة في العمر يكفي

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

"تيار المستقبل": إعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة الانتخابات

"تيار المستقبل": إعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة الانتخابات

"الأزهر": بيع رسائل الماجستير والدكتواة حرام شرعا

"الأزهر": بيع رسائل الماجستير والدكتواة حرام شرعا

تأخر إقلاع رحلات خليجية من القاهرة بسبب الطقس السيئ بمطار الهبوط

تأخر إقلاع رحلات خليجية من القاهرة بسبب الطقس السيئ بمطار الهبوط

سفير الاتحاد الأوروبي: تقديم 425 مليون يورو في قطاع المياه بمصر

سفير الاتحاد الأوروبي: تقديم 425 مليون يورو في قطاع المياه بمصر

إطلاق حملة "إفطار صائم" للطلاب المغتربين بجامعة أسيوط

إطلاق حملة "إفطار صائم" للطلاب المغتربين بجامعة أسيوط

اختيارات الوطن

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل