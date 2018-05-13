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الوطن

حنان مطاوع تنعى المخرج المنفذ لـ"طايع": "مش قادرة أتخيل.. ربنا يرحمك"

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد فرج
حنان مطاوع تنعى المخرج المنفذ لـ"طايع": "مش قادرة أتخيل.. ربنا يرحمك"

حنان مطاوع

نعت الفنانة حنان مطاوع، المخرج المنفذ روبير طلعت، الذي وافته المنية، صباح اليوم، داخل مطار إسطنبول، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

ونشرت حنان صورة للمخرج الراحل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا روبير.. من امبارح مش قادرة اتخيل طبعا ماتغلاش على اللي خلقك.. كنت مثال للجتهاد والتفاني في الشغل في تجربتي في العمل معاك في ونوس وفي دهشه.. الله يرحمك ويرحمنا جميعا".

وروبير طلعت كان ضمن فريق عمل مسلسل "طايع"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

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