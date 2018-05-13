"سلم نفسك" تستأنف عروضها في الأسبوع الثاني من رمضان بـ"مركز الإبداع"

يستأنف المخرج خالد جلال وأبطال مسرحية "سلم نفسك" تقديم عروض المسرحية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل، على مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

"سلم نفسك" هو مشروع تخرج ونتاج ورشة الارتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من طلاب استديو مركز الإبداع الفني، وبطولة 27 من الطلبة، منهم "أمجد الحجار، وعادل الحسيني، وحمدي التايه"، وألحان المهدي، ومنصور أمين، وسارة هريدي، وأحمد الشاذلي.

تدور أحداث "سلم نفسك" حول السلبيات التي طرأت على المجتمع المصري، تتمثل في "الفهلوة، واغتياب الآخرين، وجحود الأبناء، والعنف ضد المرأة"، وذلك في إطار مجموعة من المشاهد التي تجمع بين الدراما والكوميديا.

تصميم أزياء العرض واكسسواراته لـ"مروة عودة"، ومخرج منفذ "علا فهمي"، وإعداد موسيقى "كريم شهدي"، وصياغة وتصميم إضاءة وإخراج الفنان خالد جلال.