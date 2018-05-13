فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل

كشف سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير دياب اللوح عن اتصالات يجريها مع الدول الأعضاء في الجامعة، لعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل.

وقال السفير في تصريحات له بالجامعة العربية، إن الاجتماع يهدف إلى "مواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف اللوح أنه "لا بد أن تنتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الأمريكية وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها".