الحكم في دعوى تطالب بإصدار قرار بوقف "رامز بيلعب بالنار".. 29 يوليو

حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، 29 يوليو المقبل، للحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والمطالبة بإصدار قرار بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار"، على قناة mbc مصر.

واختصمت الدعوى رقم 57802 لسنة 70 قضائية، رامز جلال مقدم البرنامج، والممثل القانوني لمركز تلفزيون الشرق الأوسط، "إم بي سي مصر"، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني للمنطقة الحرة الإعلامية.